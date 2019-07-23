Бузову поставили на место из-за инцидента с иконой

Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа, чтобы указать на недопустимость изменения образа Девы Марии на Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

Ранее Бузова поздравила своих подписчиков с праздником Казанской иконы Божьей матери, опубликовав фотографию иконы в современной обработке. Миро назвала Бузову "апофеозом российского "Инстраграма" и обвинила ее в недалекости, фальшивости и неискренности. По мнению блогерши, реальная Бузова - это "некрасивая женщина с грубыми чертами лица".