Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа, чтобы указать на недопустимость изменения образа Девы Марии на Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
Ранее Бузова поздравила своих подписчиков с праздником Казанской иконы Божьей матери, опубликовав фотографию иконы в современной обработке. Миро назвала Бузову "апофеозом российского "Инстраграма" и обвинила ее в недалекости, фальшивости и неискренности. По мнению блогерши, реальная Бузова - это "некрасивая женщина с грубыми чертами лица".
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