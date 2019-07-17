Певица Лолита Милявская на несколько дней пропала из Instagram. Она перестала публиковать записи, чем вызвала недопонимание у своих подписчиков. Через время певица обнаружилась и записала видеообращение к фанатам. В видео она рассказала, что находилась на отдыхе в Болгарии.
Лолита пояснила, что пропала на два дня из-за писем поклонников, которые активизировались после новостей о ее разводе. Все это время певица читала письма, в которых мужчины признаются ей в любви и предлагают руку и сердце. Находились и такие, кто предлагал остальные части тела.
Но, по словам самой Лолиты Милявской, она в будущем будет концентрироваться только на работе, а мужчин, который с ней флиртуют не будет воспринимать всерьез.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.