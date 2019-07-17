Лолиту Милявскую "закидали" предложениями о замужестве

Певица Лолита Милявская на несколько дней пропала из Instagram. Она перестала публиковать записи, чем вызвала недопонимание у своих подписчиков. Через время певица обнаружилась и записала видеообращение к фанатам. В видео она рассказала, что находилась на отдыхе в Болгарии.

Лолита пояснила, что пропала на два дня из-за писем поклонников, которые активизировались после новостей о ее разводе. Все это время певица читала письма, в которых мужчины признаются ей в любви и предлагают руку и сердце. Находились и такие, кто предлагал остальные части тела.

Но, по словам самой Лолиты Милявской, она в будущем будет концентрироваться только на работе, а мужчин, который с ней флиртуют не будет воспринимать всерьез.