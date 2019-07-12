Вайкуле раскрыла причину конфликта с Игорем Крутым

Лайма Вайкуле раскрыла детали разногласий с Игорем Крутым. По ее словам, конфликт с продюсером произошел после ухода конкурса "Новая волна" из Юрмалы. Администрация города обратилась к певице с идеей организовать новый музыкальный фестиваль.



СМИ сообщили об отказе Вайкуле встретить Пугачеву в Риге / Новости от 02.07.2019 15:55

Вайкуле поддержала идею местных властей и при их поддержке организовала фестиваль "Лайма Рандеву". Именно из-за этого продюсер Игорь Крутой, который является главным организатором конкурса "Новая волна" разозлился на певицу и посчитал ее предательницей.

"Я патриот Юрмалы, и я не могу этого не делать. Городские власти на меня надеются, поддерживают и финансово и морально", - пояснила Лайма Вайкуле.

Игорь Крутой принял решение перенести место проведения конкурса "Новая волна" из Юрмалы в Сочи в 2014 году из-за острой политической обстановки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Лайма Вайкуле утверждала, что не поедет выступать в Крым "ни за какие деньги". Этим заявлением она спровоцировала поток критики в свой адрес. Затем певица назвала всех своих критиков "зомбированными зверями".

Читайте также:

Муж Лаймы Вайкуле развеял слухи о переезде певицы из Латвии