Лайма Вайкуле раскрыла детали разногласий с Игорем Крутым. По ее словам, конфликт с продюсером произошел после ухода конкурса "Новая волна" из Юрмалы. Администрация города обратилась к певице с идеей организовать новый музыкальный фестиваль.
Вайкуле поддержала идею местных властей и при их поддержке организовала фестиваль "Лайма Рандеву". Именно из-за этого продюсер Игорь Крутой, который является главным организатором конкурса "Новая волна" разозлился на певицу и посчитал ее предательницей.
"Я патриот Юрмалы, и я не могу этого не делать. Городские власти на меня надеются, поддерживают и финансово и морально", - пояснила Лайма Вайкуле.
Игорь Крутой принял решение перенести место проведения конкурса "Новая волна" из Юрмалы в Сочи в 2014 году из-за острой политической обстановки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Лайма Вайкуле утверждала, что не поедет выступать в Крым "ни за какие деньги". Этим заявлением она спровоцировала поток критики в свой адрес. Затем певица назвала всех своих критиков "зомбированными зверями".
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