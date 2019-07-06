Галкин объяснил размер своего гонорара качественным юмором

Российский телеведущий Максим Галкин объяснил высокую стоимость своих выступлений на частных мероприятиях профессиональным подходом к работе.



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"Успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе". - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

Галкин добавил, что ему абсолютно неважно, где выступать: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения.

"Неважно, куда и за сколько ты приехал, может это даже бесплатное выступление из благотворительных целей - не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретном выступлению установить уровень юмора", - отметил юморист.

Ранее "Комсомольская правда" опубликовала список самых высокооплачиваемых комедиантов, выступающих с сольной программой. На первом месте оказался Максим Галкин, который получает за одно выступление более 3,5 миллиона рублей. В список также вошли Александр Ревва (от 2 млн руб. за выступление), Юлия Михалкова (около 858 тыс.) и Евгений Петросян (от 700 тыс.).