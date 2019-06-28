Оззи Осборн запретил Трампу использовать свои песни на выборах

Британский рок-музыкант Оззи Осборн обратился в предвыборный штаб Дональда Трампа с требованием прекратить использование его музыки. Осборну не понравилось, что его творчество используют в качестве политической агитации. Об этом в Instagram рассказала жена музыканта Шерон Осборн.



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"После того как предвыборный штаб Дональда Трампа без разрешения использовал песню Оззи Осброна Crazy Train, мы направили в штаб официальное требование с призывом прекратить использовать интеллектуальную собственность Осборна в качестве политической рекламы и агитации", - написала жена Осборна.

Также семья Осборном дала Дональду Трампу совет "поискать помощь среди своих друзей-музыкантов".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент США Дональд Трамп спрогнозировал экономический крах в случае своего проигрыша на президентских выборах 2020 года.

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