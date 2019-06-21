Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин рассказал историю, которая объясняет, почему группа имеет именно такое название. По его словам, в названии коллектива зашифрованы два слова: "кайф" и "чай".
"Название у нашей группы появилось в 1983 году. Тогда мы собирались на репетициях, и заваривали там чай в кофеварке. Вадик Кукушкин называл черную жижу "чайфом". Вскоре мы переняли у него это слово и начали говорить, что собираемся не на репетицию, а на "чайф", - пояснил Шахрин.
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