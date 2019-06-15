Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД

Певица Вика Цыганова была включена в список на выдвижения кандидатов в Государственную думу от Хабаровска. Поводом для включения певицы в список стал праймериз, на котором было принято решение. Списки рассмотрит Генеральный совет "Единой России".



Вика Цыганова: Мой супруг для меня как десять детей...

Примечательно, что Хабаровск - родной город Цыгановой и местные жители ее активно поддерживают.

Напомним, Виктория Цыганова уже бывала в гостях у "Правды.Ру". Она дала нашему изданию эксклюзивное интервью, в котором рассказала, что весь шоу-бизнес построен на лжи.

Читайте также:

Певица Виктория Цыганова госпитализирована из-за попугая