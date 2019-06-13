Сын Бари Алибасова рассказал журналистам о том, что неизвестные обманом завладели вознаграждением за возврат кота. Ранее из квартиры продюсера группы "На-На" пропал кот породы канадский сфинкс.
Сразу после пропажи Бари Алибасов-младший объявил о том, что наградит того, кто вернет кота его отца. В качестве вознаграждения он обещал 800 тысяч рублей, либо выступление группы "На-На".
Помощница продюсера, которая принимала кота не спросила фамилию того, кто его принес, и не сняла на видео факт передачи животного. Она просто забрала кота и выдала 800 тысяч рублей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы, в которой провел пять дней. Продюсер был госпитализирован с внутренними ожогами после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб.
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