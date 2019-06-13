Семье Алибасова подсунули не того кота

Сын Бари Алибасова рассказал журналистам о том, что неизвестные обманом завладели вознаграждением за возврат кота. Ранее из квартиры продюсера группы "На-На" пропал кот породы канадский сфинкс.



Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна / Новости от 11.06.2019 12:25

Сразу после пропажи Бари Алибасов-младший объявил о том, что наградит того, кто вернет кота его отца. В качестве вознаграждения он обещал 800 тысяч рублей, либо выступление группы "На-На".

Помощница продюсера, которая принимала кота не спросила фамилию того, кто его принес, и не сняла на видео факт передачи животного. Она просто забрала кота и выдала 800 тысяч рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы, в которой провел пять дней. Продюсер был госпитализирован с внутренними ожогами после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб.

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