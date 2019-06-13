Певец Шура — в миру Александр Медведев — распродает свои вставные зубы.
Об этом певец написал на своей странице в социальной сети Instagram.
"Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы", — написал Шура. На прикрепленной к записи фотографии Шура держит на ладони вставные зубы.
Напомним, что несколько лет назад Александр Медведев лишился квартиры. Шура признавался, что в то время активно употреблял наркотики и не заметил, как переписал квартиру на других людей.
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