Певец Шура продает свои вставные зубы

Певец Шура — в миру Александр Медведев — распродает свои вставные зубы.



Певец Шура пытается вернуть квартиру в Москве...

Об этом певец написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы", — написал Шура. На прикрепленной к записи фотографии Шура держит на ладони вставные зубы.

Напомним, что несколько лет назад Александр Медведев лишился квартиры. Шура признавался, что в то время активно употреблял наркотики и не заметил, как переписал квартиру на других людей.