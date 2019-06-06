Промоутер Надежда Соловьева, жена журналиста и телеведущего Владимира Познера, рассказала о состоянии певицы Уитни Хьюстон во время гастролей последней по России.
Об этом Соловьева поведала в интервью изданию "Аргументы и факты".
Уитни Хьюстон в том далеком 2009-м году, за три года до своей смерти, чувствовала себя ужасно, заявила промоутер. Сестра именитой певицы, рассказывает Соловьева, даже просила ее раздобыть Уитни Хьюстон наркотики. Вместо этого же супруга Владимира Познера нашла звезде нарколога.
Один раз, делится Соловьева, прямо перед выступлением, Хьюстон потеряла свои туфли. Организаторы концерта попросили промоутера одолжить певице обувь.
Напомним, что Уитни Хьюстон страдала от наркотической зависимости. По трагической случайности певица утонула в ванне в возрасте 49 лет.
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