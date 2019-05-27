Актриса Александра Яковлева призналась, что страдает онкологическим заболеванием

Советская и российская актриса Александра Яковлева борется с раком.



Актриса Яковлева прокомментировала сообщение о госпитализации / Новости от 07.02.2019 23:06

Об этом женщина призналась в эфире программы "Привет, Андрей" на федеральном телеканале "Россия-1".

Онкологическое заболевание дало о себе знать в феврале текущего года.

Александра Яковлева призналась, что сначала впала в глубокую депрессию и не хотела даже лечиться. Позже, однако, актриса нашла в себе силы принять диагноз и попытаться победить недуг.

Наибольшую известность Александре Яковлевой принесли роли в фильмах "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Экипаж", "Светлая личность" и "Слезы капали", а также сериале "Россия молодая".