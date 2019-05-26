Дочь Алсу поздравила остальных финалистов с победой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова отреагировала на решение жюри конкурса "Голос. Дети" признать победителями шестого сезона шоу всех его финалистов.



Сколько стоила победа дочери Алсу на \"Голос.Дети\"?

"Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни", - написала девочка на своей странице в Instagram.

Она поблагодарила всех друзей и подписчиков на поддержку, а также поздравила финалистов с победой.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова были признаны победителями шоу. По его словам, судьи решили не проводить повторное голосование.