Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова отреагировала на решение жюри конкурса "Голос. Дети" признать победителями шестого сезона шоу всех его финалистов.
"Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни", - написала девочка на своей странице в Instagram.
Она поблагодарила всех друзей и подписчиков на поддержку, а также поздравила финалистов с победой.
Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова были признаны победителями шоу. По его словам, судьи решили не проводить повторное голосование.
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