Мэттью Макконахи прожил 31 год без аттестата об окончании школы

Известный американский актер Мэттью Макконахи только недавно получил аттестат о школьном образовании, спустя 31 год после выпуска из школы. До недавнего времени актер жил без документа об образовании.
Примечательно, что Мэттью Макконахи был удостоен престижной актерской премии "Оскар" в 2014 году за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Даласский клуб покупателей". Дело в том, что на торжественных вручениях школьных аттестатов США выдают только обложку от документа об образовании. За самим аттестатом выпускник должен прийти немного позже. Мэттью Макконахи получил только обложку, а за самим документом так и не пришел.
Недавно Макконахи все же посетил свою родную школу, чтобы выступить перед выпускниками. Администрация школы все-таки вручила ему аттестат, хоть и с "небольшим" опозданием.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Мэттью Макконахи планирует завершить карьеру актера.
Читайте также:
"Настоящий детектив": чего стоит ожидать от третьего сезона?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
По словам Шойгу, в некоторых учебниках счет ошибок шел на тысячи.
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.