Мэттью Макконахи прожил 31 год без аттестата об окончании школы

Известный американский актер Мэттью Макконахи только недавно получил аттестат о школьном образовании, спустя 31 год после выпуска из школы. До недавнего времени актер жил без документа об образовании.



Венгерский АК для Мэттью Макконахи

Примечательно, что Мэттью Макконахи был удостоен престижной актерской премии "Оскар" в 2014 году за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Даласский клуб покупателей". Дело в том, что на торжественных вручениях школьных аттестатов США выдают только обложку от документа об образовании. За самим аттестатом выпускник должен прийти немного позже. Мэттью Макконахи получил только обложку, а за самим документом так и не пришел.

Недавно Макконахи все же посетил свою родную школу, чтобы выступить перед выпускниками. Администрация школы все-таки вручила ему аттестат, хоть и с "небольшим" опозданием.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Мэттью Макконахи планирует завершить карьеру актера.

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