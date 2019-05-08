Меган Маркл опубликовала фото с принцем Гарри и их сыном в соцсетях

Принц Гарри и Меган Маркл устроили фотосессию и видеосъемку с их новорожденным сыном в Винздоре. Жена британского принца опубликовала фото и видео младенца в социальных сетях.

"Герцог и герцогиня Сассекские с их маленьким сыном", - так подписала Маркл одну из фотографий, выложенных на ее странице в Instagram.

Ребенок во время фотосессии вел себя спокойно, дремал на руках у монаршего родителя. Чета поблагодарила всех за поддержку во время беременности и родов.

Сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая в 5:26 утра по Гринвичу.

Фото: hrhofsussex / Instagram

Читайте также:

Британский астролог: сын принца Гарри захочет нарушить уклад королевской семьи