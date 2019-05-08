Меган Маркл опубликовала фото с принцем Гарри и их сыном в соцсетях

Принц Гарри и Меган Маркл устроили фотосессию и видеосъемку с их новорожденным сыном в Винздоре. Жена британского принца опубликовала фото и видео младенца в социальных сетях.
"Герцог и герцогиня Сассекские с их маленьким сыном", - так подписала Маркл одну из фотографий, выложенных на ее странице в Instagram.
Ребенок во время фотосессии вел себя спокойно, дремал на руках у монаршего родителя. Чета поблагодарила всех за поддержку во время беременности и родов.
Сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая в 5:26 утра по Гринвичу.
Фото: hrhofsussex / Instagram
Читайте также:
Британский астролог: сын принца Гарри захочет нарушить уклад королевской семьи
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.