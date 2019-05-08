В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и наркотики

В крови покойного вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли алкоголь, кокаин и кодеин, сообщается в материалах слушаний по данному делу.
Дело рассматривалось 8 мая в коронерском суде графства Эссекс. На данный момент вердикт о точной причине смерти Флинта не вынесен.
Вокалист знаменитой группы был найден мертвым в своем доме в Англии. Его коллега, создатель The Prodigy, написал в соцсетях, что это было самоубийство. На данный момент следователи не смогли с точностью определить, покончил ли музыкант с собой или погиб по случайности.
Кэролайн Бизли-Мюррэй, коронер, рассматривавший дело музыканта, отметила, что смерть могла наступить в результате "игр Флинта". Она подчеркнула, что оставляет вердикт открытым, так как никто не может сказать с уверенностью, что происходило с музыкантом в этот день.
Фото: politeka.net
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