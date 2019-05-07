Никита Михалков раскритиковал современные ток-шоу

Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков раскритиковал популярные сегодня телевизионные шоу.

Своим мнением по поводу ток-шоу деятель культуры поделился в ходе очередного выпуска авторской программы "Бесогон".

Высокие рейтинги телевизионных шоу, посетовал он, зарабатываются лишь благодаря скандалам и выяснениям отношений между пришедшими в студию людьми.

Никита Михалков выразил мнение, что у россиян после просмотра программ подобного толка пропадает сострадание к ближнему и возникает желание "смаковать чужую грязь, подлость и непорядочность".

В советские времена, заметил он, многие известные личности боялись, что их поступки будут обсуждать на всю страну. Сегодня же, отметил Михалков, звезды не гнушаются различными ток-шоу ради увеличения собственной популярности.