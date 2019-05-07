Никита Михалков раскритиковал современные ток-шоу

Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков раскритиковал популярные сегодня телевизионные шоу.
Своим мнением по поводу ток-шоу деятель культуры поделился в ходе очередного выпуска авторской программы "Бесогон".
Высокие рейтинги телевизионных шоу, посетовал он, зарабатываются лишь благодаря скандалам и выяснениям отношений между пришедшими в студию людьми.
Никита Михалков выразил мнение, что у россиян после просмотра программ подобного толка пропадает сострадание к ближнему и возникает желание "смаковать чужую грязь, подлость и непорядочность".
В советские времена, заметил он, многие известные личности боялись, что их поступки будут обсуждать на всю страну. Сегодня же, отметил Михалков, звезды не гнушаются различными ток-шоу ради увеличения собственной популярности.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Можно ли рассчитывать на сближение между Индией и Китаем? На кого может рассчитывать Китай? Сможет ли он вопреки решению Гаагского суда тихой сапой получить желанные острова в Южно-Китайском море? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил руководитель направления востоковедения НИУ Высшей школы экономики Алексей Маслов.