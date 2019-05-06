Медики подозревают у Анджелины Джоли паралич Белла

Медики заподозрили у популярной актрисы Анджелины Джоли так называемый паралич Белла.
Также специалисты считают, что у женщины могут быть гипертония и биполярное расстройство.
Буквально за последние несколько лет внешний виды 42-летний актрисы сильно ухудшился. Джоли похудела и перенесла серьезную операцию по удалению молочных желез.
Анджелина Джоли призналась, что последний год в ее жизни выдался тяжелым.
Напомним, что в 2016-м году стало известно о расставании Анджелины Джоли со своим супругом и актером Брэдом Питтом. Отношения Джоли и Питта длились с 2004 года.
В данный момент продолжается бракоразводный процесс. Бывшие супруги решают вопросы опеки детей и раздела имущества.
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