Группа Queen стала богаче, чем королева Великобритании

Благодаря фильму "Богемская рапсодия" благосостояние живых участников группы Queen существенно повысилось. Об этом сообщило издание The Sunday Times, которое опубликовало рейтинг самых богатых людей Великобритании.
Совокупное состояние Джона Дикона, Роджера Тейлора и Брайна Мэя превысило 585 миллионов долларов. За последний год каждый участник группы пополнил свое состояние в среднем на 33 миллиона долларов. В свою очередь, состояние королевы Великобритании Елизаветы II за 2018 год уменьшилось - до 370 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российский журналист и историк высказал интересную теорию, по которой вокалист группы Queen Фредди Меркьюри умер не от СПИДа, а от рака.
Читайте также:
Фредди Меркьюри: оболганная легенда
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.
Депутат петербургского ЗакС Максим Резник, уличенный в употреблении марихуаны, вновь оказался в центре скандала.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?