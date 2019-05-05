Группа Queen стала богаче, чем королева Великобритании

Благодаря фильму "Богемская рапсодия" благосостояние живых участников группы Queen существенно повысилось. Об этом сообщило издание The Sunday Times, которое опубликовало рейтинг самых богатых людей Великобритании.



Церемонию «Оскар» открыли легендарные хиты группы Queen / Новости от 25.02.2019 06:32

Совокупное состояние Джона Дикона, Роджера Тейлора и Брайна Мэя превысило 585 миллионов долларов. За последний год каждый участник группы пополнил свое состояние в среднем на 33 миллиона долларов. В свою очередь, состояние королевы Великобритании Елизаветы II за 2018 год уменьшилось - до 370 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российский журналист и историк высказал интересную теорию, по которой вокалист группы Queen Фредди Меркьюри умер не от СПИДа, а от рака.

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