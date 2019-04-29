Директор по PR Светланы Лободы отрицает наличие судебного иска в Германии

Директор по PR певицы Светланы Лободы заявила, что в первый раз слышит о судебном иске в отношении певицы. Ранее стало известно, что немецкое концертное агентство Berlin Iglesias Art обратилось в немецкий суд с требованием о взыскании понесенных убытков.
Немецкие промоутеры утверждают, что Светлана Лобода непрофессионально отнеслась к своим трудовым обязанностям. Певица опаздывала на выступления и нарушала график передвижений.
Агентство намерено взыскать с артистки десятки миллионов рублей. Менеджмент Лободы оказался обескуражен подобными заявлением. По мнению команды артистки, никаких проблем, описанных в претензии, замечено не было.
Организаторы турне считают, что Лобода нанесла ощутимый ущерб деловой репутации компании. В качестве одной из претензий, промоутеры утверждают, что летом 2018 года заплатили певицы крупную сумму в качестве аванса за выступление в Монако, однако затем решили отказаться от сотрудничества. Деньги так и не были возвращены.
Сама Светлана пока еще никаких комментариев не дала.
Фото: Википедия
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