Певица МакSим рассказала о своем состоянии после аварии

Авария с участием популярной певицы МакSим стала главным информационным поводом минувшей недели. Сперва менеджмент артистки сообщил об аварии. Затем началась череда необъяснимых комментариев. Сегодня МакSим решила сама рассказать, что произошло.



Стол Заказов. МакSим

Из первых рук удалось узнать, что по пути в аэропорт девушка была пристегнута, однако во время аварии ударилась и потеряла сознание. Ощущение реальности происходящего вернулось к МакSим только в больнице. Девушка говорит, что пережила несколько часов невыносимой боли.

Поклонники певицы уже обсуждают собственные версии произошедшего. По мнению россиян МакSим обманывает слушателей и просто старается привлечь внимание к своей персоне. Для таких выводов достаточно оснований.

Во-первых, дата аварии. Сперва в социальных сетях один из сотрудников артистки публикует пост, в котором сообщается, что вот, вот, буквально сейчас, случилась авария, жаль, но концерты придется отменить. Спустя неделю, официальная версия значительно изменилась, оказывается, катастрофа случилась еще в середине апреля.

Во-вторых, странные откровения менеджмента МакSим. Сначала сообщается, что артистка вроде как чувствует себя нормально и скоро поправится. Уже на следующий день, она вроде как попала в реанимацию, затем опять пошла на поправку. С точки зрения медиков, которых среди поклонников МакSим достаточно, это очень странная последовательность событий.

И наконец третий и, пожалуй, самый весомый аргумент. Еще в субботу сообщалось, что певица потеряла память, а сегодня она уже подробно рассказывает о том, что произошло. Более того, сперва сообщалось, что автомобиль разбит, сейчас МакSим уверяет, что их даже не выбросило с дороги. На фото травмы, совсем не характерные для такой катастрофы.

Самое интересно, что клип, который планировала снять артистка на песню "Абонент не доступен" это как раз история про аварию. В любом случае, масштабный тур, запланированный на конец мая уже отменен, съемки перенесены, врачи говорят, что МакSим поправится ближе к концу мая.

Фото: Википедия

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