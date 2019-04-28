Пригожин: дочь Алсу победила в конкурсе благодаря поклонникам матери

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил победу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу "Голос.Дети" голосованием поклонников творчества ее матери, а также призвал остановить травлю девочки.



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"Случилось следующее: за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много, так же призывали к голосованию ее друзья и коллеги, даже те, кто не следили за ходом проекта "Голос". Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками", - написал Пригожин на свой странице в Instagram.

Продюсер призвал прекратить травлю девочки и назвал ужасным тот скандальный ажиотаж, который сложился вокруг финалистов конкурса.

Он также добавил, что Микелла не была хуже других участников, но ее победа была действительно неожиданной. "Она выиграла этот конкурс, я уверен, сама этого не ожидая", - уточнил Пригожин.