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Первый канал усомнился в победе дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

Шоу-бизнес » Российский

Победа 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу в финале популярного телевизионного конкурса Первого канала "Голос. Дети" вечером 26 апреля станет предметом проверки. По итогам голосования, Микеллу Абрамову поддержали 56,5% зрителей.


Съёмки Голос Дети // Слепые прослушивания

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", — передает РБК слова представителя телеканала.

Недоумение итогами конкурса выразил и телеведущий Максим Галкин.

"Считаю, что достойными победителями были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими голосами. Я в шоке от результатов. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр", — написал в ночь на 27 апреля Максим Галкин в Instagram.

Корректность голосования проверит также производитель телепрограммы компания "Красный квадрат".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что знатока "Что? Где? Когда?" Александра Друзя обвинили в подкупе телеигры "Кто хочет стать миллионером".

Источник фото: Кадр из финального выпуска шоу "Голос. Дети".

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Темы Алсу Голос. Дети Первый канал Максим Галкин Микелла Абрамова
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