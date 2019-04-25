Участница "Уральских пельменей" рассказала о причинах распада коллектива

Участница развлекательного шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова назвала причину распада коллектива. Она опровергла домыслы о том, что в коллективе были финансовые разногласия.
Михалкова пояснила, что проект приносил большие деньги его участникам, однако в последствии каждый осознал, что ему необходимо двигаться дальше и развивать собственные идеи. Затем вскрылась и другая проблема - отсутствие опытного продюсера, который бы смог сплотить команду артистов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что бывший участник "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников сообщил, что когда-нибудь раскроет причину распада коллектива.
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