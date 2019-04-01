Ольга Орлова рассказала про свой сон с участием Жанны Фриске.

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова призналась, что спустя 4 года после смерти Жанны Фриске она видит ее во сне. В интервью Лере Кудрявцевой на канале НТВ певица рассказала, как недавно ей приснилась подруга, которая попросила ее полежать на свой кровати.
Решив исполнить просьбу покойной, Ольга Орлова съездила к родителям Жанны Фриске, ведь они до сих пор ничего не меняют в комнате своей дочери.
Кроме того, Ольга Орлова в телевизионном эфире обратилась к ведущему Дмитрию Шепелеву с просьбой разрешить ей видеться с его сыном Платоном. Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске состояли в незарегистрированном браке, а Ольга Орлова была крестной матерью их сына.
Певица, киноактриса и телеведущая Жанна Фриске скончалась от опухоли мозга 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе. После того, как о тяжелой болезни звезды стало известно публике, "Первый канал" собрал около 66,5 млн рублей добровольных пожертвований россиян на ее лечение.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как провела Жанна Фриске последние дни
Источник фото: Страница Ольги Орловой в Instagram
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