Ольга Орлова рассказала про свой сон с участием Жанны Фриске

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова призналась, что спустя 4 года после смерти Жанны Фриске она видит ее во сне. В интервью Лере Кудрявцевой на канале НТВ певица рассказала, как недавно ей приснилась подруга, которая попросила ее полежать на свой кровати.

Решив исполнить просьбу покойной, Ольга Орлова съездила к родителям Жанны Фриске, ведь они до сих пор ничего не меняют в комнате своей дочери.

Кроме того, Ольга Орлова в телевизионном эфире обратилась к ведущему Дмитрию Шепелеву с просьбой разрешить ей видеться с его сыном Платоном. Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске состояли в незарегистрированном браке, а Ольга Орлова была крестной матерью их сына.

Певица, киноактриса и телеведущая Жанна Фриске скончалась от опухоли мозга 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе. После того, как о тяжелой болезни звезды стало известно публике, "Первый канал" собрал около 66,5 млн рублей добровольных пожертвований россиян на ее лечение.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как провела Жанна Фриске последние дни

Источник фото: Страница Ольги Орловой в Instagram

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