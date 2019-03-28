Продукты с пометкой "для пожилых" будут продавать в российских магазинах

В Федеральном исследовательском центре питания рассказали о разработке специальных продуктов питания для пожилых людей, которые будут обогащаться полезными веществами, иметь увеличенную пищевую ценность и содержание витаминов.

"Мы рассматриваем продукты питания, которые можно будет легко и быстро приготовить. Например, различные белковые смеси, или замороженные полуфабрикаты. Главное отличие наших продуктов от обычных будет в том, что они будут обогащаться витаминами и другими полезными для организма элементами", — рассказала научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

В ФИЦ питания также отметили, что производством обогащенных продуктов займутся частные производители, однако их список еще не определен. Эксперты отмечают, что продукты "для пожилых" вряд ли будут пользоваться спросом среди стариков, так как его стоимость будет выше, чем у обычных продуктов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе главы СПЧ передавать бездомных пожилых людей в приемные семьи. По мнению Федотова, такая практика позволит сократить количество бездомных граждан страны пожилого возраста. Он пояснил, что в данном случае уместно использовать механизм, схожий с усыновлением детей. Когда семья берет приемного ребенка, то родители получают определенную денежную компенсацию, а ребенок — заботу и ласку.

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