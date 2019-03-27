После отказа от "Евровидения" Maruv выступит с концертом в Москве

Певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv, приехала в Москву. На своей странице в Instagram она разместила фотографии из студии одной из крупных российских радиостанций с комментарием: "Счастливые моменты с фанатами". В ближайшее время у артистки запланирован большой концерт в столице России.
Напомним, что Maruv стала победительницей зрительского голосования украинского национального отбора на международный конкурс "Евровидение", но отказалась от поездки после вмешательства чиновников. Ей предложили подписать договор, который артистка сочла неприемлемым. В частности, в нем содержался запрет на выступления в России. В итоге Украина не будет представлена на конкурсе в 2019 году.
Уже после скандала с отбором на "Евровидение" Анна Корсун стала лауреатом украинской национальной музыкальной премии YUNA 2019 сразу в четырех номинациях.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что продюсер "Евровидения" предупредил Украину о недопустимости политизации конкурса.
Источник фото: Официальная страница Maruv "ВКонтакте"
Читайте также
Украинцы "травят" фаворитку "Евровидения" за концерты в России
Правительство Украины оспорило итоги национального отбора на "Евровидение"
Прибыль с песни украинской участницы "Евровидения 2019" получит российская компания.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Обозреватель "Правды.Ру", недавно побывавший в Венесуэле, рассказал о том, как там живут люди, как работает экономика, что такое венесуэльский социализм и надо ли от него отходить, как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро и каковы его шансы удержать власть.