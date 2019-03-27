После отказа от "Евровидения" Maruv выступит с концертом в Москве

Певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv, приехала в Москву. На своей странице в Instagram она разместила фотографии из студии одной из крупных российских радиостанций с комментарием: "Счастливые моменты с фанатами". В ближайшее время у артистки запланирован большой концерт в столице России.

Напомним, что Maruv стала победительницей зрительского голосования украинского национального отбора на международный конкурс "Евровидение", но отказалась от поездки после вмешательства чиновников. Ей предложили подписать договор, который артистка сочла неприемлемым. В частности, в нем содержался запрет на выступления в России. В итоге Украина не будет представлена на конкурсе в 2019 году.

Уже после скандала с отбором на "Евровидение" Анна Корсун стала лауреатом украинской национальной музыкальной премии YUNA 2019 сразу в четырех номинациях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что продюсер "Евровидения" предупредил Украину о недопустимости политизации конкурса.

Источник фото: Официальная страница Maruv "ВКонтакте"

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