Собчак назвала размер своего ежемесячного дохода.

Телеведущая Ксения Собчак зарабатывает примерно 3-4 миллиона рублей в месяц. Об этом она сообщила видеоблогеру Эдварду Билу во время съемок нового выпуска своего шоу в you-tube.
Сумма вызвала смех 23-летнего блогера, который заявил, что получает примерно столько же. Когда экс-кандидат в президенты усомнилась в его словах, он в качестве подтверждения продемонстрировал ей ключи от своего Bentley. В ответ Собчак посетовала, что ради заработка ей всю жизнь приходится "пахать как лошадь", при этом, ее Bentley уже пять лет.
В беседе с другим youtube-блогером ведущая назвала размер своей зарплаты в проекте "Дом — 2". За работу в этой программе ей платили около 2 миллионов рублей в месяц, у остальных сотрудников там также высокие зарплаты.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о грядущем переименовании оппозиционной партии "Гражданская инициатива", представителями которой является Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. После ребрендинга политическое объединение будет называться "Партия перемен".
Источник фото: кадр из видео с youtobe-канала "Осторожно, Собчак!"
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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