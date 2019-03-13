Вера Брежнева объяснила, почему не считает себя украинской певицей.

Певица Вера Брежнева не считает себя украинской артисткой и убеждена, что на Украине ее не воспринимают в качестве таковой. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".
"Я украинской певицей не была, потому что не участвовала ни в одной "Песне года", — считает Вера Брежнева
Также она напомнила, что первый ее концерт в качестве солистки группы "ВИА Гра" прошел в Санкт-Петербурге, после чего она сразу же стала гастролировать по всему СНГ.
В интервью певица также обратила внимание на отсутствие в ее репертуаре песен на украинском языке, по ее мнению, это обстоятельство является для публики на Украине весьма существенным.
Вера Брежнева родилась в Днепропетровске. В последнее время она живет вместе со своим мужем, продюсером Константином Меладзе, на севере Италии, приезжая в Россию на концерты. Меладзе бывает в Киеве по работе, где у него есть студия, но признается СМИ, что в качестве дома киевскую квартиру не воспринимает.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о лишении властями Украины званий народных артистов Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Источник фото: wikimedia. org
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