Алена Апина усомнилась в российской принадлежности Крыма

Заслуженная артистка Алена Апина в интервью Deutsche Welle назвала "сложным" свое отношение к событиям, связанным с вхождением Крыма в состав России и текущему статусу полуострова.

"С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш", — заметила певица, уточнив, что недостаточно информирована для более развернутых суждений по данной теме.

"Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно", — заявила Апина.

К решению своей коллеги Лаймы Вайкуле отказаться от выступлений в Крыму Алена Апина отнеслась с пониманием, признав за латвийской певицей право на "европейскую точку зрения".

Свое попадание в список граждан, въезд которым на Украину запрещен Апина объяснила случайностью.

"Я знаю, что теперь туда невъездная, потому что я пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано "Крымнаш". Я же не смотрю, что на заднике написано", — объяснила артистка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спецпредставитель США Курт Волкер заявил о планах усилить санкции США в отношении России, если она не откажется считать Крым своей территорией.

Источник фото: wikimedia.org

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