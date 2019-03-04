Организаторы "Евровидения-2019" остановили продажу билетов

Продажа билетов на "Евровидение-2019" в Тель-Авиве временно приостановлена. Как сообщает The Jerusalem Post, это связано с выявленными нарушениями, в результате которых зрителей лишили возможности резервировать часть мест. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Официального дистрибьютера мероприятия, компанию Leaan, подозревают в том, что она не пустила в свободную продажу билеты на самые лучшие места, а распределением этих билетов среди журналистов и спортсменов занимались ведущие шоу Эреза Тал и Асси Азар.
Сама Leaan также обратилась в полицию с просьбой пресечь спекуляцию билетами. Оказалось, что лица, не имеющие на то полномочий, продают через интернет пропуска на шоу по 5 тысяч шекелей, что в 2,5 раза дороже номинальной цены.
По мнению министра общественной безопасности Израиля Гилада Азара, сложившаяся ситуация негативно влияет на имидж страны. Азар взял на себя контроль за расследованием.
Полуфинал и финал "Евровидения 2019" пройдут с 14 по 16 мая. Россию на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев, который уже второй раз участвует в конкурсе.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина не будет принимать участие в конкурсе в этом году из-за скандала на национальном отборе. А в случае победы Сергея Лазарева проигнорирует и "Евровидение-2020".
Источник фото: wikimedia.org
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