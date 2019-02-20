Наталия Гулькина даст юбилейный концерт "55" в Москве

28 марта в ЦКИ "Меридиан" состоится концерт Наталии Гулькиной "55", приуроченный к юбилею певицы. Шоу станет самым масштабным выступлением артистки в Москве за всю историю ее сольного творчества.

В программу концерта войдут как проверенные временем хиты, так совсем новые композиции. В этот вечер певица удивит зрителей несколькими яркими образами и фееричным живым выступлением при поддержке шоу-балета "Звезды".

Наталия Гулькина — символ эпохи 90-х и королева диско в настоящем. Сначала певица выступала в составе знаменитого "Миража", а уже вскоре организовала собственную группу "Звезды". Наталия — востребованная артистка, ее всегда ждут с концертами поклонники по всему миру, и она не отказывает им в удовольствии, активно гастролируя и неся радость и счастье в сердца людей. Недавно Наталия Гулькина отметила важное событие — 30 лет творческой деятельности, а теперь в кругу преданных друзей и слушателей отпразднует свое 55-летие.