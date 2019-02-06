Отец Децла опроверг результаты экспертизы с отсутствием наркотиков

Отец Кирилла Толмацкого, скончавшегося в ночь на 3 февраля, назвал недостоверными опубликованные в СМИ данные экпертизы о причинах смерти артиста. "Экспертиза будет готова только через две недели. Все, что пишут, это полная ерунда", — рассказал Александр Толмацкий РБК.

Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, умер от остановки сердца после выступления в одном из клубов Ижевска. 5 февраля агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, распространило сообщение, что экспертиза не обнаружила в крови покойного следов наркотических веществ.

В Следственном комитете также опровергают информацию о наличии экспертизы и сообщают, что заключение пока не готово.

Похороны артиста пройдут 6 февраля на Пятницком кладбище Москвы.

Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, заявившего, что ижевские врачи, прибывшие для спасения Толмацкого, отнеслись к своей работе формально. Они лишь имитировали попытки реанимации, поскольку решили, что спасти пациента уже невозможно.

Источник фото: Wikimedia. org

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