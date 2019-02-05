Новая инсценировка "Уральских пельменей" на актуальную для многих школьную тему собрала более трех миллионов просмотров.
Как сообщает Daily Show, уморительная сценка рассказывает о том, как пятиклассник тщетно пытается решить хитроумную задачу про землекопов из учебника по математике. Не помогают даже мамины усилия растолковать недотепе смысл задания. В роли школяра — Дмитрий Брекоткин, чье перевоплощение в замученного школьной программой отпрыска, по достоинству оценили поклонники. Зрители надрывают животы от смеха, вспоминая, как сами не раз оказывались в той же ситуации, что и герои сценки. "У каждой второй семьи это было…", — делятся впечатлениями поклонники.
А ведь еще совсем недавно фанаты "Уральских пельменей" выражали обеспокоенность по поводу будущего популярного коллектива, который покинули два его ключевых участника — Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Артисты организовали дуэт "Ваши пельмени", с которым теперь ездят на гастроли и возвращаться обратно в проект, сделавший их знаменитыми, не намерены. Но, судя по всему, потери в составе не помешали "Уральским пельменям" двигаться вперед и продолжать завоевывать сердца российской публики. И ошеломительный успех их нового номера — тому доказательство.
Фото: YouTube
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