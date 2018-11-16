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"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Евгений Петросян не ожидал, что его развод с Еленой Степаненко выльется в грандиозный, на всю страну, скандал.

"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи".

"Я не допускал мысли о том, что скандал будет, мне казалось, что это невозможно допустить. Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей", — посетовал юморист.

Однако, по его признанию, скандал вокруг развода его не расстроил, так как он научился не реагировать на подобные вещи. Евгения Ваганович отметил, что его успокаивают зрители, которые "почему-то уверены, что грязь" к нему "не пристает".

По словам Петросяна, больше всего ему жаль дуэт со Степаненко, который он очень хотел сохранить.

"Я же Лене предлагал как-то мирно расстаться, поскольку целый ряд причин… был — не одна, не две, целый ряд причин был.Я говорил: буду помогать тебе во всем, давай тихо-мирно… Отпусти ты меня.Захотелось войны", — рассказал артист.

Напомним, в 2018 году Петросян и Степаненко развелись после 33 лет брака. На развод подала артистка. Пара долго делила имущество в 1,5 млрд рублей.

Вот, что ранее об этом писала "Правда.Ру":

Суд развел юмористов Степаненко и Петросяна

Хамовнический суд удовлетворил требование юмориста о разводе с Еленой Степаненко. Об этом сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Жорин заметил, что теперь уже бывшая супруга Петросяна старалась затянуть расторжение брачного договора, однако ей это не удалось. Адвокат Петросяна заявил, что это стало маленькой, но важной победой.

Напомним, информация о том, что семья юмористов подала на развод, появилась в августе.

Первой иск подала Елена Степаненко, она потребовала восемь из десяти совместно нажитых квартир, а также антиквариат и различные ценности, всего 80% имущества.

Евгений Петросян ответил на требования встречным иском, предлагая поделить имущество поровну.

"Правда.Ру" держала читателей в курсе конфликта юмористов. Так, мы сообщали о том, что Елена Степаненко назвала процесс развода "житейским делом", а Евгений Петросян поделился в ролике на Youtube своими впечатлениями, назвав их "полнейшим расслаблением". Артисты пытались решить всё мирным образом, но обойтись без привлечения суда у них не получилось. Также "Правда.Ру" рассказывала, что совместно нажитое имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 млрд рублей.

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