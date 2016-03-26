Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве

17 февраля 60-летний телеведущий Дмитрий Дибров был доставлен в ГКБ им Боткина из кинотеатра "Октябрь".

Пьяный Дибров в Перископе

Шоумену стало плохо перед премьерой кинофильма. Он упал в обморок в кафе. Первую помощь, как сообщали очевидцы, Диброву оказал другой популярный ведущий — Леонид Якубович.

О состоянии Диброва сегодня рассказал Табриз Шахиди, его представитель:

"Сейчас с Дибровым все нормально. В больнице ему сделали кардиограмму и МРТ. Чувствует себя лучше. Слухи об эпилептическом припадке, которые появились сразу после инцидента в "Октябре" — чушь. Дмитрий пока побудет под наблюдением врачей".

Подтвердила слова помощника и супруга телеведущего, Полина Диброва

"Друзья, не волнуйтесь! У нас всё хорошо. Дмитрий — казак, сильный и крепкий. Со всеми бывает. Мы о нем заботимся и находимся рядом. Нам надо отдохнуть", — написала она в Instagram.

Лет пять назад...

В том, что Дибров — "сильный казак" сомнений ни у кого из российских зрителей сомнений никогда и не было. А у кого закрадывались, напомним инцидент 2016 года.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

В "Московском комсомольце" и ТАССе Дибров героически боролся с СССР

Известный телеведущий Дмитрий Дибров "отличился": он начал ругаться матом прямо во время онлайн-трансляции в Periscope.

Случилось это после того, как один из его подписчиков написал в комментариях: "СССР сделал тебя тем, кто ты есть".

Дибров (судя по всему будучи пьяным) не сдержал эмоций, обматерил автора этого заявления и даже пригрозил разрубить его шашкой.

Также шоумен заявил, что первые десять лет в Москве он боролся с СССР. Извилистые ругательства ведущего позабавили его поклонников и сделали Диброва новым мемом.