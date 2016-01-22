Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева

Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей. Когда общественность узнала о болезни Жанны Фриске, то начали жертвовать средства на лечение. Русфонд накопил на эти цели около 67 миллионов рублей.

После смерти Фриске осталось чуть более 21 миллиона рублей. Эти средства планировали отдать онкобольным детям, однако позже эти деньги пропали.

Родителям певицы пришлось продать загородный дом, чтобы расплатиться с Русфондом. Примечательно, что они вернули всю сумму, включая часть Дмитрия Шепелева. Теперь с телеведущего требуют возместить ущерб.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что средства на лечение Жанны Фриске были похищены.

Русфонд заявил о хищении средств, собранных на лечение Жанны Фриске.

Наследники певицы не отчитались перед благотворительной организацией за использование почти 21 миллиона рублей, поэтому Русфонд обратился в Следственный комитет России с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств со счета Фриске.

Ситуацию Pravda.Ru попросила прокомментировать отца Жанны Владимира Фриске.

"Это провокация, конечно. Я не знаю даже, где такой фонд находится. Мне никто не звонил. Это должен суд сказать, что похищены деньги. Если этого не будет, я сам позвоню и скажу, что они похищены ", — резюмировал он.

Жанна Фриске скончалась 16 июня текущего года. В этот день рано утром к ней приехали врачи из Китая.

Как оказалось, они опоздали почти на месяц, когда, по их словам, певицу можно было бы еще спасти.

В этот день Жанны не стало.

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