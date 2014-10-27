Недавно Анастасия Волочкова рассказала, что планирует в этом году выйти замуж. Однако День влюбленных она отпраздновала не со своим будущим женихом, а с Никитой Джигурдой. Соответствующая публикация появилась в Instagram экс-балерины.
"А вот и рыцарь ко мне приехал в День влюбленных на вороном коне с белыми розами! Никита. Это любовь", - написала Волочкова и прикрепила фотографию, на которой она целует Джигурду.
"В День Святого Валентина невинный святой поцелуй Богини ВОЛОЧКОВОЙ", - ответил на своей странице Никита Джигурда.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Волочкова снимала откровенный клип для одной из своих композиций.
Анастасия Волочкова, известная российская балерина и шоу-леди, решила вновь показать свои природные достоинства и вокальные данные. В свой аккаунт в Instagram балерина выложила откровенные кадры со съемочной площадки, где создается видеоклип на ее очередную композицию.
"Нежно таю в поцелуях… К сердцу своему прижму я… Нежно вновь твои ладони", — подписала Анастасия один из снимков.
Предполагается, что это — текст новой композиции балерины. Ранее Волочкова выпустила откровенное видео на композицию "Буду с тобой" и клип "Танго".
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