Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу

Певица Жанна Прохорихина, которая спела песню "За Путина" на Красной площади в Москве, ответила на выпады в свой адрес от Алены Водонаевой.

Сойти с ума в интернете

"Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война!", - говорится в песне исполнительницы.

Телеведущая написала в Instagram, что уже второй день "орет" с Прохорихиной и ее выступления.

"Лично с Водонаевой я не знакома. Иногда видела ее по телевизору, но после ее поведения, ее высказываний про малоимущие семьи я полностью исключила ее из своей жизни. Я вообще даже не хочу видеть этого человека", - ответила исполнительница.

Жанна Прохорихина посоветовала Водонаевой обратиться к психологу из-за неадекватного поведения.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что социальные сети помогают людям справиться с одиночеством

О новых опасностях интернет-зависимости Pravda.Ru поговорила с психологом, кандидатом психологических наук Юрием Левченко

— Как социальные сети и обилие в разных коммуникативных гаджетов влияет на психику и интеллект современных людей?

— Во-первых, они влияют положительно психологически, мы избавляемся от одиночества. Это очень важно. Они влияют негативно, поскольку исключают людей из оффлайна. Люди подвержены зависимости разного рода — они уходят в онлайн, и оффлайн для них не существует.

Даже для тех людей, у которых выйти в онлайн проблематично, инвалидов, живущих где-то в глубинке, которые не выходят на воздух, это очень плохая зависимость. И третье — люди уходят от той реальности, которая их окружает: помыть посуду, приготовить суп и все остальное. Они уходят от реальности бытовых обыденных вещей, потому что этот вид общения, который требует меньше эмоциональных затрат, приятнее, чем общаться с живыми людьми. Но на первое место я ставлю то, что коммуникации важны и нужны людям.

— Нередко "обитатели" сетей выкладывают на свою страницу фотографии, какое блюдо едят, как выглядят намыленными их ступни и т. д.

— Мы фотографируем, что едим, а потом, что в туалете бывает. Ничего, это проходит, фотографирование в разных кафе — это не самое страшное. Самое страшное, когда бабульки, сидя в интернете, забывают о своих внуках и о реальности. Блюда пусть фотографируют, это хорошо, пусть показывают, что в "Кофе-хауз" она заказала.

Минус в том, что они уходят от реальности, от оффлайна, их это затягивает, они забывают помыть посуду, как они сами пишут, что картошка после того, как сварится, начинает жариться. Они понимают и шутят над этим, и все нормально. В зависимости от того, что кто-то "удаляет", кто-то не ставит лайки, кто-то их обижает — это вызывает определенные эмоции.

Иногда людям не хватает эмоций, и они получают вот такой "фаст-фуд". В метро, в троллейбусе люди толкают друг друга, они входят в социум с безэмоциональной маской на лице, а так их пробивает на адреналин, что их кто-то удалил. Здесь нет психологической травмы, это просто эмоции, которые должны быть разными, не только позитивными.

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