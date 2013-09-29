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Источник Правда.Ру

Фрейя Зильбер продолжает издеваться над семьей Шукшиных

Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер уже отдала своего ребенка на воспитание семье Шукшиных, но продолжает зарабатывать на этой истории. Дошло до того, что 21-летняя девушка засобиралась в Москву и попросила денег у своих подписчиков.

"Ребята, прошу вашей помощи. Хочу съездить в Москву к Маркуше, провести с ним немножко времени, но с деньгами сейчас очень тяжело, денег нет пока что даже на билет!", - написала Зильбер в Instagram.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о Дне памяти Василия Шукшина.

День памяти Василия Шукшина пройдет на малой родине писателя и режиссера в селе Сростки Алтайского края 2 октября в 11:00. В музее-заповеднике Василия Макаровича соберутся известные писатели, родственники, исследователи его творчества и почитатели таланта.

В ходе мероприятия пройдут обсуждения по проблемам сохранения культурного наследия села Сростки. В частности, эксперты обнародуют данные относительно состояния памятников. И предложат принять меры по их защите.

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