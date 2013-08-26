Моника Беллуччи продемонстрировала красивую грудь и стройную фигуру

В Париже в рамках недели моды проходит выставка Christian Louboutin. 55-летняя актриса Моника Беллуччи стала первой звездой, увидевшей экспозицию.

Венсан Кассель и Моника Белуччи: необратимость развода

Актриса появилась на мероприятии черном приталенном пиджаке с топом-корсетом и брюках с высокой талией. Данный костюм идеально подчеркнул отличную фигуру и красивую грудь звезды.

У Моники был фирменный макияж со smoky-eyes и нежно-розовой помадой.

Образ звезды дополняла сумка в тон.

Моника Беллуччи встретила на мероприятии известную писательницу Сильвию Ле Меррер. Совместное фото она опубликовала на своей странице в соцсети.

В 2013 году "Правда.Ру" писала о том, что Моника Беллуччи и французский актер Венсан Кассель расстались.

Моника Беллуччи рассталась с мужем

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи и французский актер Венсан Кассель расстались, прожив в браке 14 лет.

Моника Беллуччи: успех брака — в свободе партнеров

Представители супругов уже подтвердили информацию о расторжении брака. Причины разрыва не называются. Последние фотографии были сделаны журналистами в конце февраля, когда Беллуччи и Кассель находились на отдыхе в Рио-де-Жанейро.

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У пары двое детей. Добавим, что в настоящее время 48-летняя Беллуччи, названная в 2011 году одной из самых сексуальных женщин всех времен, находится в Сербии. Там актриса снимается в новом фильме Эмира Кустурицы.