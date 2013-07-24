"В сауне": Соседов рассказал, как звезды зарабатывали в 90-е годы

Музыкальный критик Сергей Соседов выступил в защиту сотрудниц эскорт услуг, рассказав, как звезды эстрады зарабатывали в 90-е.

"Артисты зарабатывали, как могли, кто-то на гастролях, а кто-то в саунах. Конечно, это не афишировалось, но съем звезд был всегда", - заявил Соседов. "Сейчас подумал, что некоторые продюсеры создавали для этих целей девичьи группы специально. Чтобы под творческой деятельностью замаскировать эскорт-услуги", - добавил Соседов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о двух сотрудниках полиции, которых задержали из-за оказания эскорт услуг.

Следственный комитет начал проверку по подозрению в оказании эскорт-услуг, павшему на сотрудников ГИБДД Москвы.

По некоторым данным, трое сотрудников 9-го отдела УГИБДД Москвы — Сергей Плюснин, Виталий Кожевников и Дмитрий Смирнов — на служебных Ford Focus с проблесковыми маячками незаконно перевозили ВИП-персон или сопровождали их машины.

Среди клиентов данных полицейских могли присутствовать и депутаты Госдумы. В целом было выявлено десять случаев, когда инспекторы подвозили ВИП-персон по различным адресам в Москве и области, а также сопровождали их в аэропорты. Все трое виновных были уволены из органов, а следователи продолжают проверять все случаи использования служебных машин не по назначению.