Пользователи не узнали похудевшую Степаненко

Похудевшая Елена Степаненко шокировала пользователей социальных сетей. Фото с бывшей женой Евгения Петросяна выложил ее коллега Сергей Дроботенко.

Худрука Большого театра облили кислотой

"Вообще, обещанного три года ждут... Я уложился за два. На съёмке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец-то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 Февраля...", - подписал фото юморист.

Фотография быстро облетела многие сообщества в социальных сетях и шокировала пользователей. На ней видна изрядно похудевшая Елена Степаненко после длительного бракоразводного процесса с бывшим мужем.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о назначении Галины Степапенко и. о. худрука Большого театра.

В отсутствии Сергея Филина временно исполняющей обязанности худрука Большого театра назначена народная артистка России Галина Степаненко. Об этом журналистам сообщила пресс-аташе театра Катерина Новикова.

"Сегодня на общем собрании труппы министр культуры Владимир Мединский вместе с генеральным директором театра Анатолием Иксановым и членами попечительского совета Большого театра объявили, что исполняющим обязанности художественного руководителя балетной труппы театра станет Галина Степаненко", говорится в заявлении.

Генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, комментируя назначение Степаненко отметил, что такой выбор сделал сам Сергей. Известно, что Галина Степаненко была первой женой Сергея Филина и, по словам труппы, у них сохранились хорошие отношения.

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Последнее время она работала в должности педагога-репетитора. 46-летняя прима-балерина Большого театра, народная артистка оставила сцену год назад. По информации телеканала "Россия 24", Галина Степаненко будет худруком до возвращения Сергея Филина, который во вторник успешно перенес пластическую операцию с применением новейшей клеточной технологии регенерации.