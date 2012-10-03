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Источник Правда.Ру

Николай Басков за время отпуска похудел и помолодел

Шоу-бизнес

Певец Николай Басков хорошо отдохнул. Кроме того, во время отпуска ему удалось сбросить лишние килограммы и даже помолодеть. Соответствующие выводы фанаты сделали по его фотографиям в микроблоге Instagram.

Поклонники завалили исполнителя комплиментами, в которых отметили, что он посвежел и постройнел.

Николай Басков давно следит за своим весом. Во время отпуска артист считает количество потребляемых калорий и поддерживает себя в форме круглый год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Николая Баскова уволили из оперного театра за прогулы.

Оперный театр распростился с прогульщиком Басковым

Народный артист России Николай Басков получил известие, что его уволили с официальной работы из труппы театра республики Марий Эл. Теперь "Золотой голос России" вынужден думать, куда ему сдать свою трудовую книжку. Впрочем, Басков не обиделся — сам виноват. Он уже давненько не появлялся на работе, где ему, согласно контракту, начисляли зарплату в размере 6000 рублей.

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Николай Басков подтвердил факт своего увольнения. По словам руководителей театра, тенора они не видели с 2011 года, при этом артист продолжал получать зарплату. В театре Басков числился ведущим солистом. Контракт с ним был подписан в октябре 2005 года, уточняет "Капитал Страны".

"Золотой голос России" не отчаивается.

"Да, меня действительно уволили, — не стал отрицать в разговоре с корреспондентом "Комсомольской Правды" Николай Басков. — И правильно сделали, что уволили. Я же год не появлялся в театре. По контракту мне полагалась зарплата, но я не мог из-за срочных дел, съемок, концертов и своей недавней болезни приезжать и петь в этом замечательном театре. Отдельное спасибо директору театра Константину Иванову, что он поддерживал меня все эти годы. Сейчас там достраивается новый театр. Надеюсь, что приеду туда и выступлю в качестве гостя".

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На вопрос о дальнейшей судьбе своей трудовой книжки Басков без промедления заявил, что скорее всего сдаст ее в МГГУ имени Шолохова, где как сообщает "Свободная волна", народный артист России работает профессором по классическому вокалу на факультете культуры и музыкального искусства.

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Темы шоу-бизнес николай басков
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