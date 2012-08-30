Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Любовь Успенская назвала Ксению Собчак "желтой журналисткой"

Шоу-бизнес

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram. По ее словам, она направлялась к телеведущей, "как мать к матери", но Собчак играла роль "холодной, циничной, безрассудной и пустой ведущей".

"С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий "хайпа". Как будто формулировка "хлеба и зрелищ" трансформировалась в "крови и зрелищ". Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери", - написала Успенская.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о конфузе, который произошел с Ксенией Собчак в Twitter.

Ведущая развлекательных шоу, оппозиционерка Ксения Собчак в своем микроблоге в Twitter попыталась оправдаться за свою предыдущий пост.

Ранее Собчак написала в своем микроблоге: "Приехала в Петербург — первое, что мне сообщают: председатель КГИОП (охрана памятников) Макаров запросил список евреев (!), работающих в комитете, и их уволил".

После этого Ксения добавила, что "информация про Макарова странная". Однако она "устно подтверждена несколькими высокопоставленными людьми". Кроме того Собчак планировала запросить список всех уволенных.

После того, как в КГИОП данную информацию опровергли и на Собчак пообещали подать в суд, она заявила, что удивлена реакцией комитета на запись в Twitter. "Они с ума сошли, я ж написала "мне сообщили" и открыла кавычки. И сама написала что инфо мягко говоря странная", — написала Собчак в своем микроблоге в Twitter.

 

Темы шоу критика передача ксения собчак любовь успенская
Новости Все >
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак "желтой журналисткой"
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг обысков у биатлонистов
ВОЗ все труднее сдерживать эпидемию коронавируса внутри КНР
Американские военные отработали ядерный удар по Белоруссии
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Минспорт РФ разберется с ситуацией вокруг обысков у биатлонистов
Логинова включили в состав сборной РФ на эстафету ЧМ по биатлону
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростове
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса
Последние материалы
Знаки Зодиака: прогноз для Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг обысков у биатлонистов
ВОЗ все труднее сдерживать эпидемию коронавируса внутри КНР
Анна Клепиковская: на селе развитие туризма зависит от активистов
Американские военные отработали ядерный удар по Белоруссии
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Минспорт РФ разберется с ситуацией вокруг обысков у биатлонистов
Логинова включили в состав сборной РФ на эстафету ЧМ по биатлону
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростове
Популярное
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.

Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Очередному дипломату отказали в визе США
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
Почему Китай опасен для России?
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ