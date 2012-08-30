Любовь Успенская назвала Ксению Собчак "желтой журналисткой"

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram. По ее словам, она направлялась к телеведущей, "как мать к матери", но Собчак играла роль "холодной, циничной, безрассудной и пустой ведущей".

"С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий "хайпа". Как будто формулировка "хлеба и зрелищ" трансформировалась в "крови и зрелищ". Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери", - написала Успенская.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о конфузе, который произошел с Ксенией Собчак в Twitter.

Ведущая развлекательных шоу, оппозиционерка Ксения Собчак в своем микроблоге в Twitter попыталась оправдаться за свою предыдущий пост.

Ранее Собчак написала в своем микроблоге: "Приехала в Петербург — первое, что мне сообщают: председатель КГИОП (охрана памятников) Макаров запросил список евреев (!), работающих в комитете, и их уволил".

После этого Ксения добавила, что "информация про Макарова странная". Однако она "устно подтверждена несколькими высокопоставленными людьми". Кроме того Собчак планировала запросить список всех уволенных.

После того, как в КГИОП данную информацию опровергли и на Собчак пообещали подать в суд, она заявила, что удивлена реакцией комитета на запись в Twitter. "Они с ума сошли, я ж написала "мне сообщили" и открыла кавычки. И сама написала что инфо мягко говоря странная", — написала Собчак в своем микроблоге в Twitter.