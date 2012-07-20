Певица Валерия показала, как ухаживает за кожей дома

В условиях, когда люди вынуждены находиться в самоизоляции, перед красавицами остро встал вопрос ухода за своей внешностью. Валерия — не исключение.

Певица сообщила, что вспомнила о том, что уже давно не делала маски.

"Сижу такая, жду, когда красота впитается", — поделилась она в блоге фотографией.

Поклонники восхитились внешностью Валерии.

"Даже в маске красивая", — написали они.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Валерия обратилась к известному адвокату Сергею Жорину с просьбой составить иск против одной из московских клиник по пластической хирургии.

Певица Валерия судится с клиникой пластической хирургии из-за фото

Российская поп-певица Валерия обратилась к известному адвокату Сергею Жорину с просьбой составить иск против одной из московских клиник по пластической хирургии, сообщает КМ.РУ.

Певица обвиняет клинику "Ла Страда" в том, что она незаконно использовала образ популярной артистки для рекламы своих услуг. В частности, специалисты заведения объявили, что Валерия является их постоянным клиентом. При этом фотография певицы висит на доске почетных клиентов.

Узнав об этом, исполнительница была обескуражена, так как она ни разу в жизни не обращалась к специалистам этого медицинского центра. Более того, недавно данный медицинский центр оказался замешан в скандале, связанном с заслуженной артисткой России Аленой Галич.

Галич, отреагировав на рекламу с Валерией, обратилась в центр. Ей провели неудачную операцию по круговой подтяжке лица, после которой половина мышц на лице Галич атрофировалась.

Валерия узнала об инциденте около года назад. Вместе с адвокатом Сергеем Жориным артистка составила претензионное письмо на имя руководства клиники, однако на ее просьбу реакции не последовало. Выждав год, Валерия решила прибегнуть к крайним мерам, поясняет MedikForum.

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Представители Валерии собираются взыскать с медицинского центра компенсацию в размере 10 миллионов рублей за нанесение морального вреда. Кроме того, адвокат Сергей Жорин потребует лишить клинику медицинской лицензии, пишет Tvnet.ru.

Сотрудники медицинского центра комментариев не дают.