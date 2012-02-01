Лещенко назвал ситуации, когда уместно использовать мат

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал об отношении к нецензурным словам. Он напомнил про проект "Музыкалити", который ведет Максим Галкин. Лещенко утверждает, что на проект приходят разные молодые люди и используют нецензурную лексику, но в этом нет ничего плохого, если это "по делу".

Льву Лещенко 70

"Если это по делу - и я могу сказать. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то матерное слово", - пояснил артист. "Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова", - добавил Лещенко.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Лев Лещенко получил получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Народный артист России Лев Лещенко получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награда была присвоена певцу за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства. Лещенко является лауреатом многих международных конкурсов, напоминает "Росбалт".

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Как передает "Взгляд", 1 февраля популярному певцу исполняется 70 лет. Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. После окончания школы будущий звезда эстрады отправился в армию. Там он стал солистом в ансамбле песни и пляски. Затем Лещенко поступил в ГИТИС, а уже на втором курсе его взяли в Театр оперетты. Тогда же певец начал работать в Москонцерте.

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В 1977 году Лещенко получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1978-м — завоевал премию имени Ленинского комсомола. Лещенко также награжден орденом Дружбы народов. В 1983 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

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ИТАР-ТАСС пишет, что Лещенко превратит празднование своего юбилея в гала-концерт. В день рождения он выйдет на сцену столичного "Крокус Сити Холла". "Юбилейный концерт организуем мы сами — я и мое "Музыкальное агентство", — сказал певец. "Мы сами арендовали зал, все взяли на себя, доверить такое я никому не мог", — добавил он.

"Придут мои ученики, те, с кем я начинал, друзья, коллеги, спортсмены, чиновники. В программе сорок номеров, сам я исполню около 20 песен — как хиты прошлых лет, так и совсем новые композиции", — рассказал Лещенко. "Споем дуэтом с моими подругами — Ларисой Долиной, Лаймой Вайкуле и Аленой Свиридовой", — пообещал он.