Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал об отношении к нецензурным словам. Он напомнил про проект "Музыкалити", который ведет Максим Галкин. Лещенко утверждает, что на проект приходят разные молодые люди и используют нецензурную лексику, но в этом нет ничего плохого, если это "по делу".
"Если это по делу - и я могу сказать. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то матерное слово", - пояснил артист.
"Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова", - добавил Лещенко.
Народный артист России Лев Лещенко получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награда была присвоена певцу за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства. Лещенко является лауреатом многих международных конкурсов, напоминает "Росбалт".
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Как передает "Взгляд", 1 февраля популярному певцу исполняется 70 лет. Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. После окончания школы будущий звезда эстрады отправился в армию. Там он стал солистом в ансамбле песни и пляски. Затем Лещенко поступил в ГИТИС, а уже на втором курсе его взяли в Театр оперетты. Тогда же певец начал работать в Москонцерте.
В 1977 году Лещенко получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1978-м — завоевал премию имени Ленинского комсомола. Лещенко также награжден орденом Дружбы народов. В 1983 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.
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ИТАР-ТАСС пишет, что Лещенко превратит празднование своего юбилея в гала-концерт. В день рождения он выйдет на сцену столичного "Крокус Сити Холла". "Юбилейный концерт организуем мы сами — я и мое "Музыкальное агентство", — сказал певец. "Мы сами арендовали зал, все взяли на себя, доверить такое я никому не мог", — добавил он.
"Придут мои ученики, те, с кем я начинал, друзья, коллеги, спортсмены, чиновники. В программе сорок номеров, сам я исполню около 20 песен — как хиты прошлых лет, так и совсем новые композиции", — рассказал Лещенко. "Споем дуэтом с моими подругами — Ларисой Долиной, Лаймой Вайкуле и Аленой Свиридовой", — пообещал он.
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