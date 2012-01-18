Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Рыжий из "Иванушек" признался в проблемах с алкоголем

Шоу-бизнес

Рыжий из "Иванушек" Андрей Григорьев - Апполонов посетил юбилейный концерт Игоря Матвиенко и назвал его "лучшим другом". Примечательно, что все гости мероприятия пришли нарядными, но солист "Иванушек" решил отличиться - он был в спортивных штанах и футболке.

Игорь Матвиенко в свою очередь отметил, что Григорьев - Апполонов имеет проблемы с алкоголем. 

"Больно смотреть, как он медленно себя убивает", - подчеркнул Матвиенко.

Солист "Иванушек" не стал отрицать обвинения и признал, что относится к свой проблеме "легко".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что у солиста "Иванушек" Олега Яковлева угнали внедорожник.

Солист известной группы "Иванушки International" Олег Яковлев вышел утром из дома и не обнаружил возле подъезда своего "железного коня". Через три часа певец вызвал полицию и сообщил представителям органов правопорядка, что оставил дорогой внедорожник Toyota Prado у своего дома на Новой Басманной улице в понедельник вечером. Утром следующего дня автомобиля уже не было. Между тем машина Яковлева стоит два миллиона рублей.

Читайте: Хоккеист СКА лишился джипа средь бела дня.

Как сообщают Life News, после общения с полицией Олег Яковлев отправился в аэропорт на самолет в Казань, где должны сейчас проходить гастроли музыкального коллектива. Писать заявление об угоне он оставил друга, поскольку сам уже опаздывал на рейс.

Позднее выяснилось, что угонщики оказались довольно профессиональными, ведь они умудрились отключить спутниковую сигнализацию, которая стояла на дорогом авто. Последний ее сигнал полицейские зафиксировали на улице Радио около дома №10. По факту угона автомобиля правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 

Также: Сотрудника ДПС задержали в угнанном "лексусе".

На этой неделе не только Олег Яковлев стал жертвой угонщиков. В Санкт-Петербурге преступники похитили черную "Тойота Ланд Крузер" защитника СКА Кирилла Кольцова. Хоккеист припарковал иномарку с башкирскими номерами на улице Чайковского. Через 10 минут 28-летний Кирилл Кольцов вернулся, а машины и след простыл. Как сообщает "Оперативное прикрытие", "Тойота" 2010 года выпуска застрахована, у нее есть штатная сигнализация. Внедорожник стоит около 3 миллионов рублей. 

Читайте самое актуальное в рубрике "Происшествия"

 

Темы рыжий алкоголь иванушки игорь матвиенко андрей григорьев - апполонов
Новости Все >
Рыжий из "Иванушек" признался в проблемах с алкоголем
Песню "Священная война" в РПЦ назвали неофициальным гимном страны
Скончался третий пассажир с крузиного лайнера Diamond Princess
Айза Анохина разводится с мужем из-за Гуфа
ВКС России следят за сумкой, потерянной астронавтом 12 лет назад
Эрдоган обсудит кризис в Идлибе с Путиным, Макроном и Меркель
Разин публично поддержал Шепелева
Назван предполагаемый победитель "Евровидения-2020"
Губерниев: ночью к Логинову приезжала полиция
В Италии ввели ряд запретов из-за вспышки коронавируса
Последние материалы
Рыжий из "Иванушек" признался в проблемах с алкоголем
Как России удалось стать передовиком в артиллерии в XVI веке
Песню "Священная война" в РПЦ назвали неофициальным гимном страны
Скончался третий пассажир с крузиного лайнера Diamond Princess
Айза Анохина разводится с мужем из-за Гуфа
ВКС России следят за сумкой, потерянной астронавтом 12 лет назад
Поможет ли российско-турецкое сотрудничество миру в Сирии
Эрдоган обсудит кризис в Идлибе с Путиным, Макроном и Меркель
Разин публично поддержал Шепелева
Назван предполагаемый победитель "Евровидения-2020"
Популярное
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.

Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Соломон Соловьев Анна Чапман в родстве с кланом Ротшильдов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
"Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
Пенсионерка на Украине пришла в себя через десять часов после смерти
Александр Логинов снялся с масс-старта ЧМ по биатлону
Почему Китай опасен для России?
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Мать Греты Тунберг рассказала, что ее дочь страдает аутизмом
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Доктор Комаровский рассказал жителям Новых Санжар о коронавирусе
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Госдеп обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ