Рыжий из "Иванушек" признался в проблемах с алкоголем

Рыжий из "Иванушек" Андрей Григорьев - Апполонов посетил юбилейный концерт Игоря Матвиенко и назвал его "лучшим другом". Примечательно, что все гости мероприятия пришли нарядными, но солист "Иванушек" решил отличиться - он был в спортивных штанах и футболке.

Игорь Матвиенко в свою очередь отметил, что Григорьев - Апполонов имеет проблемы с алкоголем.

"Больно смотреть, как он медленно себя убивает", - подчеркнул Матвиенко.

Солист "Иванушек" не стал отрицать обвинения и признал, что относится к свой проблеме "легко".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что у солиста "Иванушек" Олега Яковлева угнали внедорожник.

Солист известной группы "Иванушки International" Олег Яковлев вышел утром из дома и не обнаружил возле подъезда своего "железного коня". Через три часа певец вызвал полицию и сообщил представителям органов правопорядка, что оставил дорогой внедорожник Toyota Prado у своего дома на Новой Басманной улице в понедельник вечером. Утром следующего дня автомобиля уже не было. Между тем машина Яковлева стоит два миллиона рублей.

Читайте: Хоккеист СКА лишился джипа средь бела дня.

Как сообщают Life News, после общения с полицией Олег Яковлев отправился в аэропорт на самолет в Казань, где должны сейчас проходить гастроли музыкального коллектива. Писать заявление об угоне он оставил друга, поскольку сам уже опаздывал на рейс.

Позднее выяснилось, что угонщики оказались довольно профессиональными, ведь они умудрились отключить спутниковую сигнализацию, которая стояла на дорогом авто. Последний ее сигнал полицейские зафиксировали на улице Радио около дома №10. По факту угона автомобиля правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Также: Сотрудника ДПС задержали в угнанном "лексусе".

На этой неделе не только Олег Яковлев стал жертвой угонщиков. В Санкт-Петербурге преступники похитили черную "Тойота Ланд Крузер" защитника СКА Кирилла Кольцова. Хоккеист припарковал иномарку с башкирскими номерами на улице Чайковского. Через 10 минут 28-летний Кирилл Кольцов вернулся, а машины и след простыл. Как сообщает "Оперативное прикрытие", "Тойота" 2010 года выпуска застрахована, у нее есть штатная сигнализация. Внедорожник стоит около 3 миллионов рублей.

Читайте самое актуальное в рубрике "Происшествия"