Галкин улетел на отдых, оставив Пугачеву одну дома

Максим Галкин отправился отдыхать, однако свою супругу Аллу Пугачеву решил оставить дома. Юморист прихватил с собой детей - Гарри и Лизу. Об этом стало известно из сториз Галкина в Instagram.

Свадьба Пугачевой и Галкина

Куда именно улетел Галкин он не сообщил, однако по видеозаписи видно, что он направился в Германию или страны Прибалтики. Гарри продолжает "вести трансляцию", записывая все происходящее на свой телефон. Подписчики Галкина предположили, что Пугачева осталась дома, поскольку предпочитает путешествовать на поезде.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о тайной свадьбе Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и популярный юморист Максим Галкин тайно расписались в одном московских загсов в пятницу, 23 декабря. Об этом в своем твиттере сообщил певец Николай Басков, присутствовавший на церемонии бракосочетания.

"Друзья, я первый, кто выдаст сейчас стране сенсацию!!!! Мой близкий друг сегодня женился!!! Ура!!! Завтра напьюсь!!!", - написал Басков в своем микроблоге, иллюстрируя пост фотографией Максима Галкина с кольцом на безымянном пальце.

Как пишет РБК, на субботу намечены свадебные гуляния. Басков выступит в роли тамады на праздничном мероприятии. Пресс-секретарь Пугачевой Римма не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть заявление тенора, передает НТВ.

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Между тем, информацию о бракосочетании подтвердил изданию Life News сам новоиспеченный муж. По его словам, церемония прошла в одном из центральных ЗАГСов столицы.

"Мы не хотели афишировать это событие. Мы спокойно сели в машину, доехали до ЗАГСа, где нам поставили заветные штампы в паспорта", - отметил Галкин, добавив, что Пугачева не будет брать его фамилию.

По данным издания, отмечать свадьбу молодожены будут в одном из небольших ресторанов столицы, а за праздничным столом соберется лишь около 40 человек, в том числе Владимир Винокур, Александр Буйнов, Яна Рудковская, Валентин Юдашкин, Николай Басков и другие.

Ранее СМИ сообщали, что 62-летняя певица и 35-летний юморист и телеведущий поженятся 24 декабря. Названная сестра Аллы Борисовны бизнесвумен Алины Редель предупреждала, что роспись будет тайной, а на торжество приглашены только родственники и близкие друзья. В числе гостей назывались чета Буйновых, Юдашкиных, Филипп Киркоров.

"Они уже десять лет вместе. И я желаю Алле и Максиму сохранить свою любовь, уважение к друг другу. Их роман развивался на моих глазах. Я сама вижу, что Алла очень счастлива с Максимом", - сказала Редель.

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Официально певица вышла замуж в пятый раз. Первым мужем стал литовец Миколас Орбакас. Потом были браки с режиссером Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным и певцом Филиппом Киркоровым.