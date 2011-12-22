Пугачева умоляла на коленях Галкина не ехать в Австралию

Алла Пугачева рассказала о том, как просила Максима Галкина не отправляться в путешествие по Австралии и Новой Зеландии. Ее тревожили сообщения о новых эпидемиях, в частности о вспышках китайского типа коронавируса по всему миру.

Свадьба Пугачевой и Галкина

"Я боялась, стояла на коленях. Говорила ему, что не надо туда ехать", - рассказала Примадонна.

Галкин не послушал свою супругу и отправился в поездку. Он вернулся невредимым.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева планируют сыграть свадьбу после 10 лет совместной жизни.

На премьере документального фильма "Михаил Горбачев. От первого лица" Алла Пугачева удивила всех - и приглашенных на мероприятие и папарацци - своим обновленным внешним видом. Все стали жарко интересоваться причинами такой смены имиджа, а оказалось все просто - Примадонна и Максим Галкин готовятся к свадьбе спустя 10 лет совместной жизни.

Свадьба состоится в субботу 24 декабря в одном из московских ресторанов. На торжество пара пригласила только своих близких друзейи родственников. В числе гостей называют чету Буйновых, Юдашкиных, Филиппа Киркорова и других друзей звездной пары. Тамадой на свадьбе будет тенор Николай Басков.

В прессе уже много раз появлялись ложные сообщения, что Галкин и Пугачева помолвлены или тайно поженились, а буквально только что певица говорила, что разочарована в институте брака и хочет быть за мужчиной, а не замужем. Но сердце женщины переменчиво.

Недавно Алла Пугачева переехала в замок Галкина в деревне Грязь и была тронута тем, что любимый не заставлял думать ее ни об огороде, ни о готовке. В этом замке она запекала для Галкина курицу, а для приехавшего в гости Николая Баскова пекла блинчики с мясом.

По словам названной сестры Пугачевой, бизнесвумен Алины Редель, будущие супруги пригласили на торжество не очень много людей, в настоящее время приглашенные готовят подарки к субботней церемонии. "Они уже десять лет вместе. И я желаю Алле и Максиму сохранить свою любовь, уважение к друг другу. Их роман развивался на моих глазах. Я сама вижу, что Алла очень счастлива с Максимом", - говорит Редель.