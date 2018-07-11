Звезда "Игры престолов" проговорилась: как сериал закончат навсегда

Завершены съемки последнего сезона "Игра престолов". Такое сообщение появилось под постом на странице в Instagram у актера Кита Харингтона.
"Сериал официально завершен навсегда", — гласит сообщение. Далее деятель кинематографа поставил печальный смайл. В финальный сезон войдут 6 серий, их показ запланирован на 2019 год.
Ранее в СМИ уже появлялась информация, что с проектом попрощались актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) и Мэйси Уильямс (Арья Старк). Софи Тёрнер (Санса Старк) пояснила, что последние серии будут наиболее эмоциональными.
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