Звезда "Игры престолов" проговорилась: как сериал закончат навсегда

Завершены съемки последнего сезона "Игра престолов". Такое сообщение появилось под постом на странице в Instagram у актера Кита Харингтона.

"Сериал официально завершен навсегда", — гласит сообщение. Далее деятель кинематографа поставил печальный смайл. В финальный сезон войдут 6 серий, их показ запланирован на 2019 год.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что с проектом попрощались актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) и Мэйси Уильямс (Арья Старк). Софи Тёрнер (Санса Старк) пояснила, что последние серии будут наиболее эмоциональными.

Читайте также:

Все тайны Игры престолов раскрыли в интернете